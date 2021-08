Kriminalität : Mann bedroht Bruder: Polizei beschlagnahmt diverse Waffen

Die Polizei hat im Landkreis Ludwigslust-Parchim etliche Waffen und Munition bei einem Waffennarr beschlagnahmt.

Pampow | Dabei handelt es sich um einen 39-jährigen Tatverdächtigen, der unter anderem seinen Bruder vorher bedroht haben soll, wie ein Polizeisprecher in Ludwigslust am Donnerstag sagte. Zuvor war die Polizei in der Angelegenheit in Pampow und in Gammelin im Einsatz. In Pampow hatte der bedrohte Bruder die Beamten gerufen. Dort in der Nähe in der Wohnung d...

