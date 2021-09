Buntes : Mann geht in Rostock halbnackt Hose kaufen

Ein halbnackter Kunde eines Bekleidungsgeschäfts hat in Rostock für Aufregung gesorgt.

Rostock | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, erschien der Mann am Montag mit Oberbekleidung, war jedoch vom Bauch abwärts nackt, auch ohne Unterhose. In den Geschäft, mitten in der Haupteinkaufsstraße Rostocks, habe der Mann eine Hose gekauft. Diese habe er ordnungsgemäß bezahlt, sie angezogen und sei gegangen. Die Verkäuferin alarmierte die Polizei....

