Kriminalität : Mann in Greifswald schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Nach einem möglichen Raub und gewaltsamen Übergriff in der Greifswalder Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Greifswald | Ein 30-jähriger Mann soll bereits Mitte Juli geschlagen und getreten worden sein und habe schwere Verletzungen an Kopf, den Armen und am Oberkörper erlitten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei auf die Intensivstation der Universitätsmedizin Greifswald gebracht worden. Die Verletzungen seien so schwerwiegend, dass der Mann weiterhin einge...

