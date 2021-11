Prozesse : Mann misshandelt und ausgesetzt: Zeugen schildern Details

Im Prozess um einen mutmaßlichen Akt von Selbstjustiz in Lärz haben erste Zeugen Details des brutalen Vorfalls geschildert.

Neubrandenburg | „Das Opfer hatte am gesamten Körper Verletzungen, so was habe ich sehr selten gesehen“, sagte ein 48-jähriger Polizist am Dienstag am Landgericht Neubrandenburg. Eine Zeugin sprach davon, dass der Geschädigte am 1. März 2021 „wie ein Häufchen Elend“ vor ihrem Haus gelegen und um Hilfe gebeten habe. Der 39-Jährige aus Lärz (Mecklenburgische Seenplatte)...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.