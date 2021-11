Prozesse : Mann misshandelt und ausgesetzt: Zeugin berichtet

Im Prozess um einen mutmaßlichen brutalen Akt von Selbstjustiz in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) hat eine Nachbarin vor Gericht Eindrücke vom Tattag Ende Februar geschildert.

Neubrandenburg | Sie habe die Hauptangeklagte und deren Ex-Partner damals vor dem Neubaublock getroffen und an Äußerungen von einer Bestrafungsaktion gehört, sagte die Zeugin am Dienstag am Landgericht Neubrandenburg. Als sie damals empfahl, die Polizei einzuschalten, sei sie bedroht worden. Sie habe heute noch Angst vor der Angeklagten und ihrem 47-jährigen damaligen...

