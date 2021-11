Brände : Mann stirbt trotz Rettungsaktion bei Brand: Ursache unklar

Unter Lebensgefahr hat eine Frau in Vorpommern ihren Nachbarn aus seiner brennenden Wohnung gezogen. Aber der Schwerverletzte überlebte nicht. Ein Spezialist untersucht nun den Brandort.

Altenpleen | Trotz einer dramatischen Rettungsaktion der Nachbarin ist ein Mann bei einem Feuer in seinem Reihenhaus in Altenpleen bei Stralsund ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, war das Feuer am Sonntagabend in der Küche des 50-Jährigen im Ortsteil Günz (Vorpommern-Rügen) ausgebrochen. Die 48 Jahre alte Nachbarin bemerkte dies, ging tro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.