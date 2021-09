Verteidigung : Marine-Manöver auf der Ostsee mit deutscher Beteiligung

Mit rund 2000 Soldaten aus 14 Nationen beginnt am Freitag auf der Ostsee das internationale Großmanöver „Northern Coasts“.

Rostock | Mit rund 2000 Soldaten aus 14 Nationen beginnt am Freitag auf der Ostsee das internationale Großmanöver „Northern Coasts“. Die Deutsche Marine entsendet die Fregatte „Hamburg“, die Minenjagdboote „Weilheim“ und „Sulzbach-Rosenberg“ sowie ein Boarding-Team vom Seebataillon aus Eckernförde, wie das Marinekommando am Donnerstag in Rostock mitteilte. Unte...

