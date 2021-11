Notfälle : Mecklenburg-Vorpommern: Notrufe wieder erreichbar

Im Nordosten war die 110 Notrufnummer landesweit vorübergehend nicht erreichbar. Die Störung dauerte aber - je nach Region - unterschiedlich lang. Im Westteil des Landes war auch die Rettungsleitstelle betroffen.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern sind in der Nacht zum Donnerstag kurzzeitig landesweit die Notrufnummer 110 und in Teilen auch die 112 nicht erreichbar gewesen. Inzwischen funktionieren diese Notrufnummern aber wieder, wie Sprecher der Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg am Morgen erklärten. So war die Rettungsleitstelle Schwerin, die für die Sta...

