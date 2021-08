Agrar : Mecklenburg baut zweiten Schweinpest-Zaun nach Brandenburg

Für einen besseren Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest baut Mecklenburg-Vorpommern einen zweiten Schutzzaun.

Schwerin | Am Mittwoch wurde südlich der Autobahn 11 (Berlin-Stettin) bei Pomellen der erste Draht dafür gezogen, wie das Schweriner Agrarministerium mitteilte. Der Bau des 2,5 Kilometer langen Abschnittes bis zur Uckermark (Brandenburg) soll 100 000 Euro kosten und Ende August abgeschlossen sein. In dem Zwischenraum zum ersten Zaun an der Grenze zu Polen soll e...

