Prozesse : Medizinerin aus Kirgistan räumt Betrugsvorwürfe ein

Landärzte werden bundesweit gesucht. Ein Umstand, der einer Medizinerin aus Kirgistan womöglich in die Karten spielte. Mit gefälschten Papieren erhielt sie eine Zulassung als Vertragsärztin. Nun steht sie wegen Betrugs vor Gericht.

Schwerin | Am Landgericht Schwerin hat der Prozess gegen eine 42-jährige Medizinerin aus Kirgistan begonnen. Die Staatsanwältin warf der Angeklagten am Dienstag vor, die Kassenärztlichen Vereinigungen in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern um rund 837.000 Euro betrogen und einen falschen Doktor-Titel getragen zu haben. Durch ihren Verteidiger ließ die Angeklagt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.