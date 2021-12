Justiz : Mehr Rechtsreferendare: Harter Wettbewerb um Nachwuchs

Im laufenden Jahr hat das Land Mecklenburg-Vorpommern mehr Rechtsreferendare eingestellt als im Vorjahr.

Schwerin | „69 Frauen und Männer werden zum 1. Dezember 2021 für den Vorbereitungsdienst auf die zweite juristische Staatsprüfung eingestellt, so viele wie seit Jahren nicht mehr“, sagte Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) am Mittwoch in Schwerin. Insgesamt stieg die Zahl der in diesem Jahr eingestellten Referendare damit auf 133, 18 mehr als im vergan...

