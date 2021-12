Landtag : Merkel und Sellering wählen Bundespräsidenten mit

An der Wahl des nächsten Bundespräsidenten oder der nächsten Bundespräsidentin am 13. Februar 2022 in Berlin werden 32 Wahlfrauen und -männer aus Mecklenburg-Vorpommern teilnehmen.

Schwerin | Neben den 16 Bundestagsabgeordneten aus dem Nordosten werden der Bundesversammlung 16 weitere Personen angehören, die der Landtag auf seiner Sitzung am Donnerstag in Schwerin bestimmte. Zu den prominentesten Personen, die von den Fraktionen in Schwerin in das Wahlgremium entsandt werden, gehören Ex-Kanzlerin Angela Merkel, die von der CDU nominiert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.