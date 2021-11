Gesundheit : Ministerin: Schulsport aussetzen und mehr Corona-Tests

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern werden die Corona-Maßnahmen verschärft. Bildungsministerin Oldenburg kündigte im NDR die Aussetzung des Schulsports bis Weihnachten und häufigere Corona-Tests für Schüler und Lehrer an - auch für Geimpfte und Genesene.

Schwerin | Angesichts der zunehmend angespannten Corona-Lage will Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) den Schulsport bis Weihnachten aussetzen. Sporthallen könnten dann als große Klassenräume genutzt werden, um Abstände einzuhalten, sagte sie am Montag im NDR. Außerdem werde so die Frage nach der aktuell nicht vorhandenen Maskenpf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.