Agrar : Ministerin: Schweinepest Krise von nationaler Tragweite

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist nach Auffassung von Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) eine Krise von nationaler Tragweite.

Potsdam | „Die Länder Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind das Bollwerk für den Westen“, sagte Nonnemacher am Freitag in Potsdam anlässlich des ersten bestätigten Falls bei einem Wildschwein-Kadaver vor einem Jahr. Knapp 1000 Kilometer Zaun seien in den vergangenen 12 Monaten entlang der deutsch-polnischen Grenze und der Kerngebiete in Brandenbu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.