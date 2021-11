Gesundheit : Moderna in Impfzentren: Täglich bis 1200 Impfungen in Laage

Mehrere Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern haben angekündigt, in ihren Impfzentren von Montag an vor allem das Präparat des Herstellers Moderna zu spritzen.

Rostock | Personen unter 30 Jahren erhielten weiterhin eine Impfung mit Biontech, wie der Landkreis Rostock am Freitag mitteilte. Ähnliche Mitteilungen veröffentlichten die Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim. Sebastian Langer vom Fachdienst Gesundheit des Landkreises Ludwigslust-Parchim erklärte: „Der bedeutendste Unterschied liegt darin,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.