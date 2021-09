Verkehr : Molli-Bahnstrecke nach Unfall mit Wohnmobil wieder frei

Einen Tag nach dem tödlichen Zusammenstoß mit einem Wohnmobil hat die Mecklenburgische Bäderbahn Molli ihren Zugbetrieb zwischen Kühlungsborn und Heiligendamm (Landkreis Rostock) wieder aufgenommen.

Wittenbeck | Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wurde die leicht beschädigte Dampflok samt Zug nach der Beräumung noch am Sonntag bis Heiligendamm gefahren und abgestellt, wo die Lok noch einmal genauer untersucht werden soll. Der Unfall hatte sich am Sonntagvormittag an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Wittenbeck ereignet. Vorübergehend wurden Busse ei...

