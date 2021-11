Kriminalität : Motorsensen weg: Einbruchserie in Güstrower Forstbaumschule

Die Polizei in Güstrow ermittelt im Zusammenhang mit einer Einbruchserie bei einer großen Forstbaumschule.

Güstrow | Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, sind Unbekannte innerhalb von einem Monat bereits dreimal bei dem Betrieb an der Bundesstraße 104 eingestiegen. Der Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Zuletzt wurden in der Nacht zu Donnerstag unter anderem eine Reihe von Motorsensen aus einer Werkstatt gestohlen. „Wir hoffen auf H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.