Unfälle : Müllfahrzeug klemmt Arbeiter beim Rückwärtsfahren ein

Bei einem Arbeitsunfall ist in Greifswald während der Müllentsorgung ein Mann schwer verletzt worden.

Greifswald | Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand der 50-jährige Müllwerker auf einem Tritt hinten auf dem Fahrzeug und wurde am Morgen beim Rückwärtsfahren eingeklemmt. Der Fahrer des Müllfahrzeugs habe das Einklemmen bemerkt und sofort gestoppt. Der 50-Jährige erlitt Verletzungen an der Schulter sowie am Oberkörper und kam in eine Klinik. ...

