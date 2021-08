Kriminalität : Mützen mit NS-Symbolen auf Charterschiff gefunden

Nach Hinweisen auf einen Mann in NS-Uniform hat die Polizei auf einem Charterboot an der Müritz etliche verbotene NS-Devotionalien beschlagnahmt.

Waren (Müritz) | Wie ein Sprecher des Landesamtes der Wasserschutzpolizei am Montag erklärte, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag zwischen dem Reeckkanal und Waren an der Müritz. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass jemand mit einer Hakenkreuzarmbinde auf einem Boot durch den Kanal schippert. Das Boot, auf dem noch andere Leute waren, sei bei der Ankunft in War...

