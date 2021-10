Kriminalität : Mutmaßliche Schmuckräuber in Haft

Das Amtsgericht Wismar hat Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Schmuckräuber erlassen, die am Freitag in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) gefasst worden waren.

Grevesmühlen | Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurden die 35 und 45 Jahre alten Verdächtigen in unterschiedliche Gefängnisse gebracht, damit sie sich nicht absprechen können. Ihnen werde schwerer Diebstahl mit Waffen vorgeworfen. Das Duo aus der Region Lübeck war dank eines Anwohnerhinweises in der Nacht zu Freitag auf frischer Tat ertappt worden. Den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.