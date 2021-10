Theater : NSU-Terror Thema beim Rostocker Volkstheater

Unter dem Motto „kein Schlussstrich“ setzt sich das Rostocker Volkstheater vom kommenden Donnerstag an mit dem Terror des NSU auseinander.

Rostock | Unter dem Motto „kein Schlussstrich“ setzt sich das Rostocker Volkstheater vom kommenden Donnerstag an mit dem Terror des NSU auseinander. Das Theater sei damit Teil einer bundesweiten Kampagne, an der sich insgesamt 15 Städte beteiligen, sagte Intendant Ralph Reichel am Montag. In diesen Städten ermordete der NSU Menschen oder verübte Überfälle. Das ...

