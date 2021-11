Kriminalität : Nach Überfall auf Läuferin: 16-Jähriger unter Verdacht

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte hat nach einem Überfall auf eine Joggerin in Altentreptow einen Tatverdächtigen gefasst.

Altentreptow | Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, wurde nach längeren Ermittlungen ein 16-Jähriger festgenommen. Der Jugendliche soll die 50-jährige Läuferin am 1. November auf einem einsamen Radweg von hinten zu Boden gerissen haben, als sie gerade an ihm vorbeigelaufen war. Danach war die verletzte Frau liegengeblieben, der Täter geflohen. Die am Bode...

