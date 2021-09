Gesundheit : Nach der Spritze auf die Trainerbank: Landesweiter Impftag

Mit Impfaktionen ohne Anmeldung im ganzen Land wollen die Gesundheitsbehörden an diesem Freitag die noch nicht Geimpften erreichen. Auch am Donnerstag und am Samstag gibt es spannende Angebote - zum Beispiel im Rostocker Ostsee-Stadion.

Schwerin | Etwa 400.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben sich noch nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, obwohl sie es könnten. Einen Teil von ihnen wollen die Gesundheitsämter mit speziellen Angeboten rund um einen landesweiten Impftag an diesem Freitag erreichen. Ein Highlight für Hansa-Fans gibt es dabei schon am Donnerstag: Wer sich bei der Akti...

