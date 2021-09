Messen : Nach langer Corona-Pause: Robau erste Fachmesse in Rostock

Mit der Robau wird die Hansemesse in Rostock vom Freitag kommender Woche an nach langer Verwendung als Impfzentrum wieder eine Fachmesse beherbergen.

Rostock | „Die Robau macht den Start in den Rostocker Messeherbst“, sagte Messechef Andreas Markgraf am Mittwoch. Sie sei nicht nur die größte Baumesse des Landes, sondern auch die erste ihrer Art in Mecklenburg-Vorpommern seit der Corona-Pandemie. Viele Branchentreffen, Ausstellungen oder Hausmessen seien zuletzt ausgefallen. In den vergangenen Monaten war das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.