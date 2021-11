Gesundheit : Nachschub an Corona-Tests: Angebot am Markt wird weniger

Wegen der Corona-Testerfordernisse in vielen Bereichen ist im Nordosten die Nachfrage nach Corona-Tests hoch. Die Tests nachzuordern wird jedoch aktuell schwieriger.

Schwerin | Wegen der aktuell hohen Nachfrage an Corona-Tests berichten Apotheker und Hausärzte von einem knapper werdenden Angebot am Markt. Wie der Geschäftsführer der Apothekerkammer Mecklenburg-Vorpommern, Bernd Stahlhacke, am Freitag sagte, sei ihm zwar noch nicht bekannt, dass Apotheken gar keine Tests mehr beziehen könnten, das Angebot werde jedoch knapper...

