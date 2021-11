Kriminalität : Nervöser Tankbetrüger kommt nicht weit

Ein Tankbetrüger mit offensichtlich schwachen Nerven ist in Vorpommern in der Nacht zu Donnerstag mit Treibstoff für rund sieben Euro weggefahren.

Stolpe auf Usedom | Der 32-Jährige war einem Angestellten beim Tanken durch ständige Kontrollblicke in Richtung der Kasse in der Stadt Usedom aufgefallen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Fahrer habe nach dem Einfüllen von viereinhalb Litern Diesel das Betanken abgebrochen und sei - ohne zu bezahlen - mit hoher Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 110 von...

