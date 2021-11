Wahlen : Neubrandenburg: Parteiloser fordert Amtsinhaber Witt heraus

In der Stadt Neubrandenburg treten am 16. Januar 2022 zwei Parteilose zur Oberbürgermeisterwahl an.

Neubrandenburg | Wie ein Sprecher der Stadt-Wahlleitung am Mittwoch sagte, haben bis zum Ablauf der Frist am Dienstagabend der amtierende Verwaltungschef Silvio Witt und der von den Linken unterstützte Gunnar Mühle ihre Bewerbungsunterlagen abgegeben. Witt ist 43 Jahre alt und Diplombetriebswirt. Er ist seit 2015 an der Rathausspitze und strebt eine weitere siebenj...

