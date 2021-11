Gesundheit : Neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat für Mecklenburg-Vorpommern zum Wochenbeginn neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet.

Rostock | Zuletzt seien so viele Todesfälle am 22. Juli gemeldet worden, sagte eine Sprecherin. Die Zahl vom Montag enthalte auch Nachmeldungen etwa im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum „Am Tempelberg“ in Bad Doberan. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie stieg auf 1255. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfe...

