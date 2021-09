Notfälle : Passant findet leeren Rollstuhl: Hilfloser Mann gefunden

Ein aufmerksamer Passant hat einem Rollstuhlfahrer in der Region Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte) nach Angaben der Polizei das Leben gerettet.

Woldegk | Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, hatte der Zeuge am Mittwoch an einer Böschung einen verwaisten Rollstuhl gesehen und die Beamten alarmiert. Die Polizisten eilten zu dem Wanderweg bei Woldegk. Dort fanden sie erst eine Mütze und Schuhe. Mit Hilfe eine Spürhundes wurde eine halbe Stunde später der 85-jährige Rollstuhlfahrer entdeckt. Er ...

