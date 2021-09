Gesundheit : Piks mit Schlossblick: 60 Impfungen in der ersten Stunde

Beim landesweiten Impftag wollen die Gesundheitsämter die Menschen dort abholen, wo sie gerade sind: Beim Einkaufen, in der Bibliothek, beim Sightseeing. In Schwerin gab es eine Aktion mit schöner Aussicht.

Schwerin | Der Corona-Impftag in Mecklenburg-Vorpommern ist in Schwerin zur Zufriedenheit des Gesundheitsamtes angelaufen. An der Siegessäule beim Schloss ließen sich in der ersten Stunde 60 Menschen einen Piks gegen Covid-19 quasi mit Schlossblick geben. „Der Termin ist gut angelaufen“, sagte Stadtsprecherin Michaela Christen. Die Menschen bevorzugten das Präpa...

