Unfälle : Pkw weicht Kehrmaschine aus: Autofahrerin schwer verletzt

Beim Ausweichen vor einer langsam fahrenden Straßenreinigungsmaschine hat eine Autofahrerin in Stralsund zwei andere Fahrzeuge demoliert.

Stralsund | Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, wurde die 78 Jahre alte Unfallverursacherin dabei am Dienstag schwer verletzt und kam in eine Klinik. Die Frau habe die Kehrmaschine wohl zu spät gesehen, wollte dann mit ihrem Wagen auf die linke Fahrspur wechseln und kollidierte dabei mit einem daneben fahrenden Auto und dann mit dem Reinigungsfahrzeug....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.