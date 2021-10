Kriminalität : Polizei: 2021 dreimal so viele Wohnmobile gestohlen wie 2020

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns sind 2021 schon 20 Wohnmobile gestohlen worden, dreimal so viele wie im gesamten Jahr 2020.

Stralsund | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurden jetzt innerhalb von zwei Tagen zwei solcher Campingfahrzeuge im Wert von 110.000 Euro in Stralsund entwendet. Beide Fahrzeuge - eines gehörte einem Urlauber aus Baden-Württemberg, das andere einem Stralsunder - waren kurz vorher auf Parkplätzen in der Stadt und auf der Insel Dänholm abgestellt worde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.