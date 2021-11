Kriminalität : Polizei treibt Steuer bei mutmaßlichem „Reichsbürger“ ein

Polizei und Zoll haben in Vorpommern mit mehr als zehn Beamten Kraftfahrzeugsteuer bei einem säumigen und widerwilligen Autobesitzer eintreiben müssen.

Stralsund | Gegen den 56-Jährigen aus einem Dorf bei Stralsund wird nun wegen Verdachts der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Einsatz bei dem Mann, der der Reichsbürgerszene zugerechnet wird, hatte am Montag für Aufsehen in dem Ort gesorgt. Nach Angaben des Zolls hatte sich der...

