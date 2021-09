Unfälle : Radfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Eine Teilnehmerin des Radsportevents „Mecklenburger Seenrunde“ hat sich bei einem Sturz schwer verletzt.

Carpin | Eine Teilnehmerin des Radsportevents „Mecklenburger Seenrunde“ hat sich bei einem Sturz schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die 48-Jährige am Samstagvormittag an einem Bahnübergang in Carpin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit dem Reifen ihres Fahrrads in die Schienen geraten und daraufhin gestürzt. Sie wurde in ein Krankenhaus geb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.