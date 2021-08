Kriminalität : Raubopfer vom Rad gestoßen: Fast drei Jahre Haft

Ein Jahr nach einem Raubüberfall auf einen Radfahrer in Rostock muss der Täter laut Urteil für knapp drei Jahre in Haft.

Rostock | Wie die Rostocker Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wurde der 21-Jährige vom Landgericht inzwischen wegen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt. Der junge Mann hatte am Abend des 19. Juli 2020 an der Stadtautobahn in Rostock einem damals 18-jährigen Radfahrer aufgelauert. Er stieß ihn vom Rad und be...

