Unfälle : Reh stoppt Rennradfahrerin: Frau verletzt, Polizei warnt

Im wildreichen Landkreis Ludwigslust-Parchim ist eine Rennradfahrerin mit einem Reh zusammengestoßen und verletzt worden.

Dobin am See | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, ereignete sich der Unfall am Montag in Rampe bei Schwerin. Die 43-jährige Radlerin war auf einer Straße unterwegs, als sie mit dem Reh kollidierte und stürzte. Die Schwerinerin kam per Rettungswagen mit Kopfverletzungen in eine Klinik. „Das Reh konnte fliehen“, sagte die Polizeisprecherin. Die Polize...

