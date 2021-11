Gesundheit : Reisinger: Keine Anzeichen für Entspannung bei Pandemie

Der Rostocker Epidemiologe Emil Reisinger sieht für die nächsten Tage und Wochen kein Anzeichen für eine Entspannung in der Corona-Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern.

Rostock | „Die Infektionszahlen werden weiter steigen ebenso wie die Patienten-Aufnahmen in den Krankenhäusern und Verlegungen auf die Intensivstationen“, sagte Reisinger am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es müsse noch einige Tage abgewartet werden, ob die in der vergangenen Woche beschlossenen Restriktionen Wirkung zeigen. Das Beunruhigende sei die Za...

