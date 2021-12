Kriminalität : Rentner verliert 50.000 Euro an falsche Online-Anleger

Online-Betrüger haben einen Rentner aus Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) um mehr als 50.000 Euro gebracht.

Pasewalk | Der 69-Jährige hatte mehrere Wochen lang Geld an Unbekannte mit Hoffnung auf größeren Anlage-Gewinn überwiesen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Das Geld sollte wie besprochen in Bitcoin-Währung gewandelt und angelegt werden. Am Ende habe der Mann aber festgestellt, dass das Geld weg ist und auch keine Bitcoins vorhanden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.