Krakow am See : Retter finden verirrten Pilzsammler mit Hilfe von Handy-Daten

Besatzung des Polizeihubschraubers sichtete nach Ortung 83-Jährigen im Wald und lotste Funkstreife zum Standort

Krakow am See | Die Pilzsuche eines 83-Jährigen endete am Mittwochabend mit einer großen Suchaktion. Der Mann hatte sich hoffnungslos verlaufen und irrte stundenlang im Wald umher. Mit Hilfe einer Hubschrauberbesatzung und der Handy-Daten konnte die Polizei den Mann finden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, ereignete sich der Vorfall in einem großen ...

