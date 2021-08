Notfälle : Retter holen hilflose Frau aus Ostsee

Eine Übung von Wasserrettern hat einer Urlauberin in der Ostsee bei Graal-Müritz (Landkreis Rostock) vermutlich das Leben gerettet.

Rostock | Die 54-Jährige wurde von Rettern am Samstagabend bei stürmischem Wetter aus dem Wasser geholt, wie Andre Rieckhoff als Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Sonntag sagte. Die Touristin aus dem Kreis Nienburg/Weser (Niedersachsen) war Schwimmen gegangen und hatte sich an einem Buhnenkopf festgeklammert, wo sie wegen starker Ström...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.