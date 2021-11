Fußball : Riedel wieder fit: Hansa Rostock gegen Aue in Bestbesetzung

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag (13.30 Uhr/Sky) in Bestbesetzung bestreiten.

Rostock | Innenverteidiger Julian Riedel, der im Ligaspiel bei Jahn Regensburg (3:2) wegen einer Fußgelenkverletzung ausgefallen war, ist wieder fit. „Wir haben also die Qual der Wahl. Die Mannschaft ist gut drauf, es wird unangenehme Entscheidungen geben“, sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag. Riedel war in dieser Saison in der Abwehr bislang aller...

