Basketball : Rostock Seawolves: Nelson bleibt weitere Saison

Tyler Nelson wird auch in der neuen Saison der 2.

Frankfurt am Main | Basketball-Bundesliga (Pro A) für die Rostock Seawolves auflaufen. Das gab der Club am Freitag bekannt. Der US-Amerikaner war in der vergangenen Spielzeit nachverpflichtet worden und erhält nun einen Einjahresvertrag. „Wir glauben, dass er in der letzten Saison aus den verschiedensten Gründen noch nicht ganz das zeigen konnte, was in ihm steckt“, sagt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.