Freizeit : Rostocker Clubs organisieren gemeinsam Strand-Open Air

Künstlerinnen und Künstler, aber auch Technik-Verantwortliche und das Barpersonal können es kaum erwarten: Am Strand von Markgrafenheide erklingt in den kommenden Tagen ein großes Open Air. Möglich macht das eine kräftige Kulturförderung.

Rostock | Es wird das erste große Rostocker Open Air seit anderthalb Jahren: Am Strand des Ortsteils Markgrafenheide lief am Dienstag der Aufbau für das Festival „AM MEER – Taterhörner Tage“. Der Landesverband für Clubs und Livespielstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Kulturwerk MV), der sich zu Beginn der Corona-Pandemie gegründet hatte, stehe damit kurz vor se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.