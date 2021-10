Unfälle : Rothirsch läuft vor Auto: Fahrer muss in Klinik, Auto kaputt

Mitten in der Brunftzeit ist ein wandernder Rothirsch auf der Bundesstraße 109 in Vorpommern mit einem Auto zusammengestoßen.

Weitenhagen | Dabei wurde der 24-jährige Autofahrer so verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Der ausgewachsene Hirsch hatte die Fahrbahn in der Nacht bei Diedrichshagen (Vorpommern-Greifswald) gekreuzt. Der Wagen aus dem Altkreis Uecker-Randow wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehr ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.