Kriminalität : Rügen und Stralsund: Cannabis und Pflanzen sichergestellt

Die Polizei hat auf Rügen und in Stralsund Cannabis und zum Teil professionell gezüchtete Cannabispflanzen beschlagnahmt.

Stralsund | In Göhren auf Rügen hätten die Beamten in der Wohnung eines 36-Jährigen 77 Pflanzen in Aufzuchtzelten sichergestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Lüftung und Beleuchtung der Zelte sei computergesteuert gewesen. Zudem seien im Garten weitere 39 Pflanzen und in der Wohnung Drogen gefunden worden. Der Mann sei einem Richter vorgeführt und in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.