Bundestag : SPD-Kanzlerkandidat Scholz auf Wahlkampftour in MV

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist am Samstag auf Wahlkampftour im Osten von Mecklenburg-Vorpommern unterwegs.

Ueckermünde | Geplant sind für den Nachmittag und den Abend etwa ein Strandkorbgespräch in Ueckermünde, eine Besuch des Ikareums in Anklam und ein Gespräch auf dem Alten Markt in Stralsund. Neben weiteren SPD-Politikern wird auch Parteikollegin und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig an den Veranstaltungen teilnehmen. Nach mehreren aktuellen Umfragen hat Scholz...

