Wahlen : SPD legt in neuer Umfrage zu Landtags- und Bundestagswahl zu

Je näher die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern rückt, desto mehr setzt sich die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Umfragen zufolge von ihren Konkurrenten ab.

Schwerin | In einer am Sonntag veröffentlichten repräsentativen Umfrage von Insa consulere im Auftrag des „Nordkuriers“ erreichen die Sozialdemokraten im Nordosten 28 Prozent Zustimmung. Das sind 2 Prozentpunkte mehr als bei einer Umfrage desselben Instituts im Juli. Während noch die Linke in der Wählergunst leicht auf 14 Prozent zulegt, verlieren die anderen...

