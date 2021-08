Landtag : SPD verspricht Rufbus für ganzes Land

Die Wege zur nächsten Bushaltestelle oder zum nächsten Bahnhof sind nirgendwo in Deutschland so weit wie in MV. Viele auf dem Land fühlen sich vom ÖPNV abgehängt. Rufbusse verbessern die Lage in einigen Regionen. Bald soll es im ganzen Land so sein - verspricht die SPD.

Brüel | Beim Auftakt des Landtagswahlkampfes der SPD hat Spitzenkandidatin Manuela Schwesig versprochen, das in einigen Regionen des Landes bestehende Rufbussystem auf ganz Mecklenburg-Vorpommern auszuweiten. Es helfe vielen Menschen im ländlichen Raum, von einem Ort zum anderen zu kommen, „dort, wo es vielleicht keinen Linienbus gibt, keine Bahn“, sagte Schw...

