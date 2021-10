Volleyball : SSC-Coach: „Werden bis zum Umfallen kämpfen“

Knapp zwei Wochen nach dem verlorenen Supercup-Spiel bietet sich für die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin am Freitag (18.30 Uhr) die Möglichkeit, sich beim Dresdner SC zu revanchieren.

Schwerin | „Wir werden bis zum Umfallen kämpfen. Wir werden etwas riskieren und dürfen keine Angst haben, auch Fehler zu machen“, sagte Cheftrainer Felix Koslowski am Donnerstag in Schwerin. Angesichts von zwei Niederlagen in der Bundesliga gegen den SC Potsdam und in Suhl im Anschluss an den Supercup räumte der Coach eine gewisse Unsicherheit ein. „Das ist f...

