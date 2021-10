Bundestag : Schild an Merkels Wahlkreisbüro in Stralsund abgebaut

Das Ende der Ära Angela Merkel wird nun auch in der Stralsunder Innenstadt deutlich.

Stralsund | Das Schild am bisherigen Wahlkreisbüro der CDU-Politikerin und scheidenden Kanzlerin, das am vergangenen Freitag noch hing, ist mittlerweile abgebaut worden. Ab Dienstag sei sie keine Bundestagsabgeordnete mehr und dementsprechend werde auch das Wahlkreisbüro geräumt, sagte ein Mitarbeiter ihres Abgeordnetenbüros in Berlin am Montag. Am Dienstag tritt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.